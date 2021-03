Zwarte rookpluimen door brand op bedrijventerrein Landgraaf

Op een bedrijventerrein in de Limburgse plaats Landgraaf woedt een grote brand. Rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien.

De brand is uitgebroken in een leegstaande loods aan de Havikweg, naast een bedrijf waar pvc-vloeren worden gemaakt, schrijft 1Limburg. Naast meerdere Nederlandse brandweervoertuigen, is ook de Duitse brandweer uitgerukt om te helpen met blussen.

Bij hulpdiensten komen klachten binnen over rook. Op Twitter worden foto's gedeeld van de zwarte rookpluimen.