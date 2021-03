Drie gewonden bij grote brand in loods in Landgraaf

Op een bedrijventerrein in de Limburgse plaats Landgraaf heeft vanmiddag een grote brand gewoed. Rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Drie mensen raakten gewond.

De brand brak uit in een leegstaande loods aan de Havikweg, naast een bedrijf waar pvc-vloeren worden gemaakt, schrijft 1Limburg. Naast meerdere Nederlandse brandweervoertuigen, rukte ook de Duitse brandweer uit om te helpen met blussen.

De drie gewonden waren samen met drie anderen in de loods aanwezig toen de brand uitbrak. De zes zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, drie van hen werden naar een ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

Rond 18.00 uur was de brand onder controle. De zwarte rookwolken zijn inmiddels verdwenen. Volgens de brandweer zijn er "geen gezondheidsbedreigende concentraties gevaarlijke stoffen vrijgekomen".

Op Twitter deelden mensen foto's van de zwarte rookpluimen: