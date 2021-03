Gebroken rib dwingt Kwiatkowski tot rustperiode

"Vandaag is gebleken dat ik een gebroken rib heb", meldt Kwiatkowski op Twitter. "Het was na mijn val fysiek en mentaal niet eenvoudig."

De wereldkampioen van 2014 startte daarna nog in onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, maar kon daarin niet meedoen om de winst. Zaterdag eindigde Kwiatkowski als zeventiende in Milaan-Sanremo.

Michal Kwiatkowski moet voorlopig rust houden. De 30-jarige Pool van Ineos Grenadiers blijkt al sinds begin deze maand rond te rijden met een gebroken rib, opgelopen bij een val in de Trofeo Laigueglia.

De Pool, die de door Bauke Mollema gewonnen Trofeo Laigueglia overigens niet uitfietste, neemt even rust en hoopt daarna weer in vorm te raken voor de klassiekers. Over twee weken staat de Ronde van Vlaanderen op het programma.