Ajax-spits Brobbey stond maand geleden nog op punt bij te tekenen

Brian Brobbey viert zijn doelpunt tegen Young Boys - ANP

Ruim een week geleden werd bekend dat Brian Brobbey komende zomer naar RB Leipzig vertrekt, maar het had niet veel gescheeld of de 19-jarige Ajacied had alsnog zijn contract bij de Amsterdamse club verlengd. "Na de wedstrijd tegen Lille kwam directeur voetbalzaken Marc Overmars nog een keer naar me toe en gingen we weer rond de tafel zitten. Toen zei ik: ja, ik blijf, ik teken", zegt de jonge spits tegen persbureau ANP. Begin februari maakte Ajax bekend dat Brobbey zijn contract niet zou verlengen. Niet veel later, op 18 februari, nam hij als invaller in het Europa League-duel tegen Lille het winnende doelpunt voor Ajax voor zijn rekening, waarna Overmars zich meldde. "Daarna liep er volgens mij iets niet zo goed in de onderhandelingen." Technisch directeur Marc Overmars wilde maandag niet op de uitspraken van Brobbey ingaan.

Brobbey: 'Paar weken geleden knoop al doorgehakt over transfer naar Leipzig' - NOS

De Ajacied mocht zich vandaag voor het eerst melden in Zeist bij Jong Oranje, dat zich voorbereidt op het EK, en nam even de tijd terug te blikken op de afgelopen weken. "Ik had een paar weken geleden al de knoop doorgehakt", liet Brobbey weten. "Ik had gewoon een paar goede gesprekken met m'n zaakwaarnemer en uiteindelijk de keuze gemaakt."

Botman fit genoeg Het was even twijfelachtig, maar Sven Botman is fit genoeg bevonden om mee te gaan naar het EK. De 21-jarige verdediger van Lille moest zondag een kwartier voor tijd met een spierblessure naar de kant in het duel met Nîmes Olympique. De blessure leek aanvankelijk dus ernstiger dan gedacht.