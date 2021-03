Belgische profvoetballer moet maand de cel in na organiseren lockdownfeestje

De Belgische voetballer Tuur Dierckx is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens het organiseren van een lockdownfeestje in zijn appartement in Antwerpen. De aanvaller van Westerlo, dat uitkomt op het tweede niveau in België, moet ook een boete van 800 euro betalen.

De politie maakte op 13 december om half vijf 's ochtends een einde aan het feest van Dierckx na een melding van geluidsoverlast. De 25-jarige voetballer bleek veertien mensen over de vloer te hebben, onder wie een ploeggenoot van Westerlo en drie spelers van SK Deinze, eveneens uit de Eerste Klasse B. Zij kregen van de rechter boetes tussen 400 en 600 euro opgelegd.

De advocaten van de voetballers hadden de rechtbank gevraagd om mild te zijn. Omdat voetballers in een bubbel zitten met andere spelers, trainers en stafleden, zouden ze de ernst van de pandemie en de noodzaak om hun contacten te beperken niet meer in kunnen zien, zo luidde het verweer.

Knuffelen en kussen

Maar daar ging de rechter niet in mee. Dierckx gaf volgens de politie meteen na het feestje al aan dat hij fout was geweest. De andere feestgangers waren minder schuldbewust en zouden bij het afscheid nog uitgebreid hebben geknuffeld en gekust.

Westerlo, de club van trainer Bob Peeters, was niet te spreken over de actie van Dierckx en liet hem al een dag meelopen op de corona-afdeling van het ziekenhuis in Geel. Dat bezoek greep de oud-speler van Club Brugge, Royal Antwerp en Waasland-Beveren naar eigen zeggen erg aan.

Ook de andere betrokken voetballers draaiden een dag mee in de zorgsector en boden hun verontschuldigingen aan.