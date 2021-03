6340 nieuwe besmettingen, Kuipers vreest nieuwe ziekenhuispiek

De ziekenhuisbezetting stijgt, hoewel niet in hetzelfde tempo als bij eerdere pieken. Er liggen nu 2193 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2073), van wie 638 op de IC (gisteren: 611), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op weekbasis is er in de ziekenhuizen een stijging van zo'n 9 procent.

Volgens voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is het grootste probleem dat er nu sprake is van een stijging "vanaf een hoog niveau", de bezetting is nooit onder de 1800 bedden geweest, ook niet toen de cijfers lange tijd daalden. Er dreigt daarom er als de huidige trend doorzet een piek in de ziekenhuizen die vergelijkbaar is met die van begin januari. Toen lagen er bijna 2900 covid-patiënten in het ziekenhuis en moesten sommige operaties worden uitgesteld, onder andere om aan voldoende IC-personeel te komen.

Kuipers noemde tijdens een persmoment vanmiddag vaccineren "de belangrijkste rem" op de stijging van het aantal besmettelijke mensen. Hij herhaalde zijn pleidooi voor een vaccinatiebeleid in lijn met dat in het Verenigd Koninkrijk, waar zoveel mogelijk ouderen een eerste prik krijgen, zodat ze al redelijk zijn beschermd. De tweede dosis komt dan later. "Dat zou je denk ik moeten doen bij 55-plussers, want in die groep zijn de meeste ziekenhuisopnames."

Ter vergelijking, in het Verenigd Koninkrijk werd vandaag een recordaantal van bijna 900.000 prikken gezet. In Nederland was dat afgelopen week gemiddeld ruim 29.000 per dag.