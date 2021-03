Formule 1-podcast #1: 'Het ziet er beter uit dan ooit voor Verstappen'

Dekker en Lammers zijn het erover eens dat Mercedes of Red Bull de wereldkampioen in huis heeft. De strijd daarachter is volgens hen desondanks wel zeer interessant. Die zal worden uitgevochten tussen McLaren, Aston Martin (eerder Racing Point) en Alpine (eerder Renault).

Mercedes domineerde de afgelopen jaren in de Formule 1, maar het topteam kende opstartproblemen tijdens de testdagen op het Bahrain International Circuit. Dit lijkt het uitgelezen moment voor Verstappen om een gooi te doen naar de wereldtitel. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg gaf eerder al aan dat hij verwacht dat Verstappen titelhouder Lewis Hamilton dit jaar van de troon gaat stoten.

In de eerste Formule 1-podcast van 2021 blikt presentator Dione de Graaff met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker vooruit op het Formule 1-seizoen, dat aankomend weekend begint met de GP in Bahrein. De glazenbol wordt erbij gepakt, de kansen van Max Verstappen worden besproken en alle teams worden langs een meetlat gelegd.

McLaren werd vorig seizoen derde in het constructeursklassement en rijdt dit jaar met een Mercedesmotor. Lammers verwacht veel van de Britse bolides. "Als zij bijvoorbeeld in Monaco in een keer op de eerste startrij staan, zou dat mij niet verbazen."

Recht Ferrari de rug?

Ferrari, van oudsher een topteam, kende vorig jaar een dramatisch seizoen. Het eindigde als zesde team. "Het kan nooit slechter dan vorig jaar", zegt Dekker. Lammers sluit zich daarbij aan en vertelt dat er de nodige aanpassingen zijn gedaan tijdens de winterstop. "Ik denk dat dat een stuk verbetering gaat geven."

Maar volgens Dekker moeten we niet denken dat de Italiaanse renstal een rol van betekenis gaat spelen in de strijd om de wereldtitel. "Een topauto gaat het niet meer worden. Natuurlijk gaat Ferrari proberen weer een podium te pakken en moeten die coureurs proberen een race te winnen. Maar ik denk dat de derde plek het hoogst haalbare is."