Langslepende blessure kost Márquez openingsrace MotoGP-seizoen

In de 21ste ronde van de race in het Spaanse Jerez ging het mis voor de 28-jarige Spanjaard. De achterkant van zijn motor gleed weg en hij eindigde in de grindbak. Márquez liep door de buiteling een gebroken bovenarm op. Een tweede operatie bleek noodzakelijk toen hij de plaat die in zijn arm was gezet, forceerde bij het openen van een raam. Hij moest maandenlang revalideren.

Marc Márquez moet de openingsrace van het MotoGP-seizoen aan zich voorbij laten gaan. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP-klasse is nog altijd niet volledig hersteld van zijn ongeluk in de Grand Prix van Spanje, op 19 juli vorig jaar.

De coureur van Team Repsol-Honda was afgelopen week al wel weer op een motor te zien, maar de artsen vinden het nog te vroeg voor een terugkeer. "Na het laatste onderzoek van het medische team hebben de artsen me geadviseerd dat het verstandig is om de Grand Prix van Qatar over te slaan en door te gaan met het herstelplan dat we de afgelopen weken gevolgd hebben", aldus Márquez.

"Ik had heel graag weer gereden in de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, maar we zullen verder werken aan mijn herstel. Pas wanneer ik me optimaal voel, zal ik weer in competitie terugkeren."

Start WK-seizoen

Het seizoen start komend weekend met de Grand Prix van Qatar.

Twee maanden voor de start van het nieuwe WK-seizoen werden er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de kalender. De GP's van Argentinië en de Verenigde Staten, die begin april verreden zouden worden, werden verplaatst naar later dit jaar. Nieuwe datums zijn nog niet bekend.