NOS Voetbalpodcast #143: 'Het is op bij Feyenoord'

De sportieve en financiële malaise bij Feyenoord, het thuislaten van Wout Weghorst en de discussie rond het WK Voetbal in Qatar. Het zijn de hoofdonderwerpen in de NOS Voetbalpodcast, waarin presentator Arno Vermeulen met voetbalcommentatoren Jeroen Elshoff, Jan Roelfs en verslaggever Jeroen Stekelenburg de afgelopen voetbalweek bespreekt.

Feyenoord kende een dramatische week. De Rotterdammers speelden gelijk tegen hekkensluiter Emmen, de club plaatste op social media een noodkreet waarin het de seizoenkaarthouders vroeg om hun geld niet terug te vragen en er lijkt een nieuw conflict te zijn tussen trainer Dick Advocaat en Steven Berghuis.

"Volgens mij is dit al een hele tijd kapot", zegt Elshoff. Stekelenburg sluit zich daarbij aan. Volgens hem verschillen de trainer en spelersgroep nog steeds van mening over de manier waarop gespeeld moet worden. "Waar de spelers vooruit willen, wil de trainer achteruit. Het is op."

Bedelspeech

Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord richtte zich zich afgelopen week in ene veelbesproken filmpje tot de fans. De boodschap aan de supporters om geen geld terug te vragen voor hun seizoenkaart, terwijl ze bijna geen wedstrijd in De Kuip hebben gezien, deed veel stof opwaaien. "Het is gewoon een bedelspeech", zegt Roelfs. "Bijna Feyenoord onwaardig", vervolgt hij.