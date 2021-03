Ook buitenlandse vrijwilligers niet welkom bij Olympische Spelen Tokio

In navolging van het besluit geen buitenlandse toeschouwers toe te laten, heeft het organisatiecomité van de Olympische Spelen maandag laten weten dat ook buitenlandse vrijwilligers komende zomer niet welkom zijn in Tokio.

Enkel vrijwilligers die als essentieel worden gezien, mogen naar Japan afreizen. Het zou dan gaan om bijvoorbeeld deskundigen die kennis hebben over specifieke sporten.

Toshiro Muto van het organisatiecomité van de Spelen liet weten de beslissing te betreuren. "Maar de organisatoren wilden nu beslissen, zodat er geen verwarring meer is." Hij voegde daaraan toe dat er nog geen besluit is genomen over de families van de atleten.

Geen publiek uit het buitenland

Dat er geen publiek uit het buitenland aanwezig zal zijn komende zomer, werd afgelopen zaterdag al bekend. Naar verluidt waren er al 600.000 tickets verkocht aan toeschouwers van buiten Japan.

De financiële schade, als gevolg van het niet kunnen verkopen van kaarten aan buitenlanders, zal worden verhaald op de Japanse staat. Het organisatiecomité van de Spelen ging ervan uit in totaal circa 700 miljoen euro te verdienen aan de verkoop van tickets.