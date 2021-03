DNB: staatsschuld niet verder laten oplopen

Het oplopen van overheidsschuld moet na afloop van pandemie tot staan gebracht worden, zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank.

De overheid heeft zich volgens Knot opgeworpen als de ultieme verzekeraar in de crisis; ruim 60 miljard euro is uitgetrokken aan allerlei soorten steun en hulp. Dat trekt wel een wissel op de begroting en de staatsschuld, maar de Staat kan het dankzij de buffers en de gezonde economie hebben. Knot roept op om na afloop van de crisis niet structureel nog meer geld uit te geven zonder dekking.

Uitdagingen

De Nederlandse economie is zwaar geraakt in de coronacrisis, maar er gloort herstel. De krimp van de economie was met 3,8 procent historisch groot maar minder groot dan eerst gevreesd en ook minder dan in veel andere landen. Met de komst van vaccins komt het herstel van de economie en het openbare leven in zicht.

"Er gloort licht, maar het pad is wel bezaaid met uitdagingen", zei president Knot bij de presentatie van het jaarverslag.

Door de tweede besmettingsgolf met lockdowns en strengere contactbeperkende maatregelen krijgt de economie dit jaar een dubbel gezicht: krimp van de economie in de eerste helft en na de zomer fors herstel. DNB verwacht voor heel het jaar een economische groei van 2,2 procent en voor 2022 een groei van 4,2 procent. Mocht het sneller gaan met de vaccinaties en de afbouw van steunmaatregelen dit jaar al afgebouwd worden dan zal de groei zelfs nog iets hoger uitpakken.

Kwijtschelden belasting

De golven aan werkloosheid en faillissementen zijn vooralsnog gelukkig uitgebleven. Knot vindt dat we ons niet gek moeten laten maken door pessimistische scenario's dat die tsunami er toch aankomt. "De crisis kost veel van de buffers van bedrijven. Hoe ze er echt voor staan weten we pas later. De economische impact is vooralsnog meegevallen."

Bedrijven zijn met steunmaatregelen en lastenverlichtingsregelingen geholpen. Een deel daarvan is uitgestelde belastingschuld, bij elkaar zo'n 16 miljard euro. Bankpresident Knot vindt dat de overheid coulant moet zijn. Volgens hem zou de belastingdienst met de banken het van bedrijf tot bedrijf moeten bekijken of en hoeveel schuld kan worden kwijtgescholden. Voorkomen moet worden dat een te hoge schuld alsnog zou leiden tot omvallen van in de kern gezonde bedrijven.

Overheden moeten ook de nasleep van de crisis managen. In 2022 is de economie nog niet terug op peil en is bezuinigen niet goed en hoeft geen actief begrotingsjaar te worden. De opgelopen staatsschuld is nu niet problematisch, en als alle steun afloopt valt het met tekort nog best mee, vindt DNB.