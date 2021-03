Italië legt weer schip Sea Watch aan de ketting na redding migranten

Het schip, de Sea Watch 3, ligt op dit moment in de haven van Augusta op Sicilië. De ngo bestempelt het vasthouden als straf voor het redden van drenkelingen. "Wat is het alternatief? Mensen laten verdrinken terwijl de Europese autoriteiten een oogje dichtknijpen?" twittert de organisatie.

Begin maart redde de organisatie ruim driehonderd migranten uit de Middellandse Zee, nadat zij in de problemen waren gekomen bij de gevaarlijke overtocht van de kust van Noord-Afrika naar Europa. Daar zou het schip niet op ingericht zijn.

Eind 2019 besloot de organisatie verder te gaan onder Duitse vlag, omdat Nederland geen of slechts beperkt gehoor zou hebben gegeven op hulpverzoeken van Sea Watch. Zo weigerde Nederland mee te werken aan het opnemen van opgepikte migranten.

De Sea Watch 3 voer lange tijd onder Nederlandse vlag, omdat Nederland in tegenstelling tot veel andere landen bij registratie van vaartuigen in de categorie niet-commerciële plezierjachten geen maximale grootte hanteert. Hierdoor kan Sea Watch met grote schepen van meer dan 50 meter op missie.

Schepen van Sea Watch worden vaker op last van de Italiaanse autoriteiten aan de ketting gelegd. Twee weken geleden bepaalde een rechter in Palermo dat een ander schip, de Sea Watch 4, niet langer vastgehouden hoeft te worden. Ook dat schip had volgens de inspectie een aantal gebreken.

Ondertussen dobbert een andere hulpschip, de Ocean Viking van de Franse ngo SOS Méditerranée, met 116 geredde drenkelingen op de Middellandse Zee. De organisatie zegt ondanks vier aanvragen geen toestemming te krijgen ergens aan te meren. Doordat er slecht weer op komst is, vreest SOS Méditerranée voor de gezondheid van de bemanning en migranten.