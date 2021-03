Vijf jaar na overlijden is Cruijff nog altijd aanwezig in Barcelona: 'Onze God'

Aanstaande woensdag - 24 maart - is het vijf jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. In Barcelona zijn de erfenis van Nederlands beste voetballer aller tijden en de gedachten aan hem nog springlevend.

Cruijff was in de jaren zeventig speler in Camp Nou en in de jaren tachtig en negentig trainer. Hij vierde er grote successen en liet er een onuitwisbare indruk achter. Ook naast het veld speelt hij nog altijd een belangrijke rol in het leven van Catalanen.

Helemaal bij zijn vrienden en familie wordt Cruijff gemist. Zij komen ieder jaar samen in Sitges, zo'n dertig kilometer buiten Barcelona, om samen te voetballen. De laatste vijf jaar zonder Johan.

Onder anderen de kleinzoon van Cruijff, zijn schoonzoon en de broer van Joan Laporta - de nieuwe voorzitter van Barcelona - woonden de laatste samenkomst bij. Ook Edwin Winkels was aanwezig om onderstaande reportage te maken.