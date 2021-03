Jong Oranje bijeen voor groepsfase EK: willen de creatievelingen nu opstaan?

Myron Boadu, de spits van Jong Oranje - Pro Shots

Het zijn vaak heerlijke vragen in een sportquiz. De ontbrekende namen invullen uit elftallen van Jong Oranje. Sommigen hebben daarna de wereld veroverd, anderen hebben hun belofte nooit waar kunnen maken. Voor het eerst sinds 2013 doet het team weer eens mee aan een EK en de verwachtingen zijn hooggespannen. Vandaag komt de selectie van bondscoach Erwin van de Looi voor het eerst samen in Zeist. Het is voor de talenten een enorme kans om zich aan Europa (en de honderden scouts die meekijken) voor te stellen, voor zover dat niet al gebeurd is. Een sterk EK kan een toptransfer opleveren. Een onopvallend EK kan over een paar jaar een vraag in een quiz opleveren. De NOS volgt de verrichtingen van Jong Oranje op de voet. De wedstrijden zijn live te zien en te volgen op televisie, online, radio, social en teletekst. Lees in dit artikel wat je verder moet weten over het EK. De opzet: huh, een EK in maart? Dit EK is bij voorbaat al uniek. Het toernooi wordt namelijk in twee delen gespeeld. Vanaf deze week de groepsfase en eind mei begint de knock-outronde. De oorzaak? De verschuiving van het 'grote' EK naar de zomer van 2021. Wat daar de oorzaak van is? Het coronavirus.

De huidige selectie van Jong Oranje zit al vol met bekende namen, maar op papier zou het team zelfs nog veel sterker kunnen zijn. Want jongens als Matthijs de Ligt, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Calvin Stengs zouden gezien hun leeftijd nog mogen meedoen. De selectie: Van de Looi kiest voor zekerheid Maar zij behoren tot de selectie van het Nederlands elftal en zullen de komende periode daar hun interlands spelen. Ook Mohamed Ihattaren had door Van de Looi kunnen worden opgeroepen, maar hij laat de PSV'er thuis. Feyenoorder Lutsharel Geertruida gaat toch wel mee, als vervanger van de zieke Jurriën Timber. Van de Looi kiest vooral voor de spelers die al langere tijd tot de kern behoren en zich moeiteloos wisten de plaatsen voor het eindtoernooi. Die keuze is niet gek, aangezien er amper tijd is om het elftal voor te bereiden op de eerste groepswedstrijd tegen Jong Roemenië.

Geen Ihattaren bij Jong Oranje: 'We hebben Lang, Gakpo, Kluivert, Dilrosun' - NOS

De groep is pas sinds vanmorgen compleet in Zeist. In de middag volgt er een training op de KNVB Campus en pas daarna vertrekt het team richting Hongarije. Daar kan er dinsdag nog even getraind worden in het stadion en moet er woensdag al gespeeld worden. De kracht: aanvallers moeten excelleren De kracht van Jong Oranje ligt voorin, waar het overloopt van creativiteit. Gesteund door de stabiliteit van aanvoerder Teun Koopmeiners vanuit het middenveld en de energie van de opkomende vleugelverdedigers Mitchel Bakker en Deyovaisio Zeefuik, moeten de aanvallers gaan excelleren. In Jong Oranje is Noa Lang nooit omstreden, maar als het goudhaantje van Club Brugge zijn vorm vanuit België doortrekt naar Hongarije, dan kan Van de Looi eigenlijk niet om hem heen. Myron Boadu heeft zijn dip bij AZ overwonnen en is zeker van zijn plaats in de spits.

Van de Looi over keuze voor Brobbey: 'Kan als invaller echt iets toevoegen' - NOS

Met Cody Gakpo, Justin Kluivert en Javairo Dilrosun zijn er nog drie aanvallers die met een actie een wedstrijd kunnen beslissen. En mocht het even niet lukken, dan heeft Jong Oranje altijd nog Ajacied Brian Brobbey achter de hand om iets te forceren. De zwakte: geen wedstrijdritme onder de lat Het middenveld oogt op papier zwakker. Naast Koopmeiners lijkt AZ-maatje Dani de Wit een zekerheidje als aanvallende middenvelder. Hij is zowel op als naast het veld een aanjager en krijgt concurrentie van Jurgen Ekkelenkamp, die het bij Ajax moet doen met invalbeurten. Ludovit Reis, speler van VfL Osnabrück in de tweede Bundesliga, en Abdou Harroui van Sparta Rotterdam zijn de andere middenvelders die vechten om een plaats. Samen met Koopmeiners kunnen zij zorgen voor de balans in het elftal.

Ludovit Reis in het shirt van Jong Oranje - Pro Shots

Het grootste probleem bevindt zich onder de lat. De keepers kennen niet bepaald een lekker seizoen. Eerste keus Justin Bijlow kwakkelt met zijn fitheid en is zijn basisplaats bij Feyenoord kwijt. Ook Maarten Paes (FC Utrecht) en Kjell Scherpen (Ajax) spelen niet bij hun club. De tegenstanders: kerstboomvoetbal, aanvallende Duitsers en grote onbekende Jong Oranje begint het EK woensdag (aftrap 21.00 uur) met de wedstrijd tegen Jong Roemenië. "Een geslepen ploeg", legt Van de Looi uit. "Ze spelen een beetje zoals de kerstboomvariant van Co Adriaanse vroeger." Hij doelt daarmee op het systeem dat Adriaanse ooit bedacht bij FC Den Haag met vier verdedigers, drie middenvelders, twee aanvallers en een spits. Toen Adriaanse dat systeem op een bord tekende, kwam hij erachter dat het verdacht veel leek op een kerstboom. Volgens Van de Looi bestaat de Roemeense selectie uit handige spelers met veel beweging voorin. "Ze zijn wel vrij wisselvallig", voegt de coach daar aan toe. En de Roemenen hebben een bekende trainer: Adrian Mutu, oud-spits van Chelsea en Fiorentina.

Tegenstanders Jong Oranje: kerstboomvoetbal, aanvallende Duitsers en grote onbekende - NOS

De tweede tegenstander is de zwaarste. Jong Oranje speelt zaterdag (opnieuw 21.00 uur) tegen Jong Duitsland. Van de Looi: "De Duitsers lijken een beetje op ons. Zij spelen heel aanvallend, maar geven daardoor ook weleens ruimtes weg achterin." Twee bekende namen uit de selectie: middenvelder Ridle Baku, dit seizoen een van de uitblinkers bij het goed presterende VfL Wolfsburg, en Youssoufa Moukoko, de zestienjarige aanvaller van Borussia Dortmund, de jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga ooit. "Er zitten veel jongens uit de Bundesliga tussen, dus we zullen onze borst kunnen nat maken. Maar dat is geen enkel probleem, want dat zullen zij ook tegen ons moeten doen", weet Van de Looi.

Noa Lang is de man in vorm bij Jong Oranje - ANP