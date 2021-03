Mona Keijzer heeft corona. Dat schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op Twitter. "Geen zorgen; ik voel mij goed."

De bewindsvrouw zit in thuisisolatie en werkt gewoon door, schrijft ze. "Via de digitale weg."

Keijzer was vrijdag aanwezig bij de ministerraad. Ze was gisteren niet bij het overleg met het OMT.

Woensdag moest minister Hugo de Jonge in thuisquarantaine omdat hij in contact was geweest met iemand met corona. Zaterdag bleek dat hij niet was besmet geraakt.