'ABN Amro had witwascontroles ook na recordboete ING niet op orde'

Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, meldt het FD. Tot ver in 2019 deed de bank te weinig om onder meer fraude en witwassen tegen te gaan. In die periode vond onder andere de miljoenenfraude plaats bij Royal FloraHolland, waar een medewerker miljoenen achteroverdrukte via een rekening van ABN Amro.

Een jaar eerder, in september 2018, had ING nog een schikking van honderden miljoenen getroffen met justitie omdat de bank nalatig was geweest bij het opsporen van witwaspraktijken. Volgens het FD duurde het nog een jaar voordat ABN Amro werk maakte van de opsporing door een centraal detectiecentrum voor financiële fraude in het leven te roepen. Toezichthouder DNB wijst al sinds 2016 op het belang van controles.

Onderzoek uitgebreid

Sinds 2019 doen het Openbaar Ministerie en de FIOD onderzoek naar overtreding van de witwas- en terrorismewetgeving bij ABN Amro. Aan de hand van enkele zaken moet worden aangetoond dat de bank jarenlang structureel heeft gefaald in het controleren van klanten op witwassen en het financieren van terrorisme.

"Kenmerkend aan deze zaken is dat zij zijn opgemerkt en gemeld door de Belastingdienst of een online betaaldienst maar niet door de betrokken bank zelf", schrijft het FD.

Vorige week bleek dat het onderzoek naar de witwasverdenkingen rond ABN Amro is uitgebreid. Naast het overtreden van de witwasregels verdenkt het OM de bank van schuldwitwassen. Dat is dezelfde verdenking als tegen ING destijds.

FloraHolland

Een van de zaken die worden onderzocht is de miljoenenfraude bij bloemenveiling FloraHolland. Een medewerker stal daar in 2018 en 2019 in negen maanden tijd 4,3 miljoen euro. Het geld werd via een ABN-rekening weggesluisd richting Gibraltar, gokwebsites en bv's, zonder dat de bank ingreep. De medewerker van de financiële afdeling van de veiling werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf.

Bronnen rond ABN Amro zeggen tegen het FD dat er altijd "hard is gewerkt aan het onderzoeken van dossiers, maar zonder een structurele paraplu-aanpak over de hele bank heen". Mede door veranderingen in de top van de bank tussen 2016 en 2018 was daar niet voldoende aandacht voor, ondanks interne waarschuwingen.