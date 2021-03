Gemiddeld aantal besmettingen stijgt weer, hoe pakken onze buren het aan?

De coronacijfers in Nederland zijn de afgelopen week weer opgelopen. Waar dinsdag nog geen 5000 positieve tests werden geregistreerd, meldde het RIVM er dit weekend meer dan 7000. Dat zijn ongeveer 250 besmettingen per 100.000 inwoners. Reden voor het kabinet om de beperkende maatregelen voorlopig nog niet te versoepelen , melden Haagse bronnen.

Bondskanselier Merkel heeft al gezegd dat het nog te vroeg is om de maatregelen te versoepelen. De lockdown wordt dan ook waarschijnlijk verlengd tot een nader te bepalen datum in april. Later vandaag worden daar knopen over doorgehakt.

Het Robert Koch Institut, dat de cijfers in Duitsland bijhoudt, meldde afgelopen week een stijging van het gemiddelde aantal gevallen ten opzichte van een week eerder. Het weekgemiddelde staat daar op 109 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het wordt de laatste tijd vaak gezegd: als Duitsland een stap zet, volgt Nederland in de pas. Beleidsbepalers hebben de afgelopen maanden vaak naar onze oosterburen gekeken, en versoepeld of aangescherpt op de momenten dat de Duitse regering dat ook deed.

In Frankrijk waren de afgelopen week gemiddeld 255 besmettingen per 100.000 inwoners. "We stevenen af op de 100.000 doden", zei premier Castex donderdagavond. En daar komt ook nog eens bij dat op de IC's nu 4406 coronapatiënten liggen, het hoogste cijfer sinds eind november.

Vandaag moeten de onderwijsministers met een plan komen om het toenemend aantal besmettingen op scholen in te dammen. Eerder werd al besloten dat mondkapjes vanaf maandag ook verplicht zijn in groep 7 en 9 van de basisschool. Op de middelbare school waren ze al verplicht in het klaslokaal.

Maar voor sommigen in België gaat het niet ver genoeg, zegt correspondent Sander van Hoorn. "Zij pleiten voor een korte, maar volledige lockdown. Anderen wijzen weer op het thuiswerken, wat verplicht is, maar wat steeds minder meer de norm lijkt. Ook het openhouden van de scholen, waar België tot nu toe in slaagde, staat onder druk."

Daarom zijn de voorgenomen versoepelingen voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet. Van het heropenen van pretparken en meer mensen in de buitenlucht laten samenkomen, is voorlopig geen sprake. Heropening van terrassen is op zijn vroegst per 1 mei aan de orde.

Maar ook bij de zuiderburen begint de onrust toe te slaan. In de Belgische grafieken is weer een gestage toename te zien. Daar waren afgelopen week gemiddeld ruim 200 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook in ons andere buurland gaat het niet de goede kant op met de cijfers. In België zijn er wel al meer vrijheden dan in Nederland. Zo mogen buiten tien mensen samenkomen en zijn de meeste winkels er weer open.

"De deelstaten zeggen: ga nou eens kijken wat er wél mogelijk is met de stijgende cijfers, in plaats van vast te houden aan de lockdown. Maar Merkel wil eigenlijk vooral aan de noodrem trekken."

Maar Merkel merkt dat de deelstaten steeds meer tegensputteren. De steun voor de lockdown neemt steeds meer af, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Daar komt ook nog eens bij dat de vaccinatie traag verloopt in Duitsland. "Je ziet dat er vanuit de deelstaten veel druk is op Merkels regering om dingen mogelijk te maken door sneltesten in te zetten. Maar omdat de regering dat niet snel regelt, is er veel kritiek."

De nieuwe maatregelen gelden vier weken lang in 16 departementen, waar in totaal meer dan 20 miljoen Fransen wonen: een derde van de bevolking. Daar zijn de problemen het grootst. "Het gaat met name om de noordwestelijke hoek van Frankrijk, grofweg van Parijs tot aan de Belgische grens", zegt correspondent Frank Renout. "In andere delen van het land is de situatie minder ernstig. Vanwege die verschillen heeft de regering van president Macron gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak."

Renout verwacht dat deze nieuwe lockdown wel eens uitgebreid zou kunnen worden naar andere departementen waar de situatie verergert.

Macron, die de situatie in Parijs "kritiek" noemde, wil een derde landelijke lockdown voorkomen vanwege de sociale en economische schade. Ook in Frankrijk is er steeds meer onenigheid over het beleid. Burgemeester Hidalgo van Parijs noemde een lockdown eerder "inhumaan".

Verenigd Koninkrijk: zorgen nog niet verdwenen

Hoe anders is de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Waar in de andere buurlanden enkele procenten van de bevolking zijn gevaccineerd, heeft meer dan de helft van de Britse volwassenen al een prik gehad. En gisteren werd er zelfs een nieuw record gevestigd: ruim 800.000 vaccinaties in één dag.

"Dat is echt gigantisch veel", zegt correspondent Tim de Wit. "Tegelijk zie je de besmettingen ook enorm naar beneden gaan. In Nederland zijn er meer besmettingen dan in het Verenigd Koninkrijk, terwijl er hier veel meer mensen wonen." In het VK waren er de afgelopen week gemiddeld 56 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het gaat in het VK ook goed met de ziekenhuisopnames. "Er is een enorme daling te zien en je moet bedenken dat ze van ver komen. In januari was het hier alarmfase 1, toen de Britse variant toesloeg en ziekenhuizen richting het kritieke punt gingen. Dat is nu helemaal omgeslagen."

Maar bij de Britten is er allerminst sprake van een hosanna-stemming. "Zo zijn ze hier gealarmeerd over wat er in de rest van Europa gebeurt. En tegelijkertijd is er ook bezorgdheid over de eigen situatie. Stel dat er nog andere coronamutaties ontstaan en naar Groot-Brittannië komen, beschermt het vaccin dan nog? Het risico is dus nog niet verdwenen, en de zorgen ook niet."