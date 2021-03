Nog eens duizenden evacuaties Sydney vanwege hevige overstromingen

Door forse regenval in de afgelopen drie dagen zijn rivieren in de dichtbevolkte staat New South Wales buiten hun oevers getreden, met veel schade tot gevolg. Zo'n 18.000 inwoners zijn al uit laaggelegen delen van de deelstaat gehaald. "We moeten ons schrap zetten, het zal een zeer moeilijke week worden", zei premier Gladys Berejiklian van de deelstaat. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht.

In Sydney werd zondag al bijna 111 millimeter regen geregistreerd, waarmee het de natste dag van het jaar was tot nu toe. In sommige regio's aan de noordkust van New South Wales viel de afgelopen zes dagen bijna 900 millimeter regen. Dat is meer dan drie keer wat gemiddeld in maart naar beneden komt. Begin vorig jaar kampte de regio nog met extreme droogte, met bosbranden tot gevolg.

Ook in de nabijgelegen staat Queensland houdt men rekening met overstromingen.