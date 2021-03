'Stress belangrijkste oorzaak om te roken tijdens tweede golf' • Avondklok Miami Beach verlengd

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd onder bepaalde voorwaarden af te treden te midden van een regeringscrisis over de aanschaf van het Russische Spoetnik V-vaccin. Door zijn ontslag aan te bieden, hoopt Matovic een einde te maken aan de onenigheid binnen zijn kabinet over de aankoop van zo'n 2 miljoen doses van het Russische vaccin. Twee weken geleden stapte de minister van Volksgezondheid om dezelfde reden al op.

Matovic is bereid zijn premierschap op te geven en in de toekomst alleen als minister aan te blijven. Matovic gaf eerder opdracht tot de aankoop van miljoenen doses maar raadpleegde daarover niet zijn coalitiegenoten. Het middel is in de EU vooralsnog niet goedgekeurd; de coalitiepartners hadden die EMA-goedkeuring willen afwachten. Een van de kleinere coalitiepartijen, Za Ludi, dreigde eerder de regering te verlaten vanwege de kwestie. Slowakije telt een rechtse vierpartijencoalitie.

Slowakije is zwaar getroffen door het coronavirus. In het land, dat ongeveer 5,5 miljoen inwoners telt, zijn 9000 mensen bezweken aan Covid-19. Begin deze maand lagen zo'n vierduizend coronapatiënten in het ziekenhuis.