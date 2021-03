Ernst Kuipers wil met voorrang 1e prik voor 50-plussers • Bijna 900.000 prikken in VK in één dag tijd

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde Staten 100 procent effectief bij het voorkomen van ernstige ziektes en ziekenhuisopnames. Voor het voorkomen van besmettingen is het vaccin voor 79 procent effectief. De studie is uitgevoerd in opdracht van de farmaceut onder 32.000 mensen in de VS, Chili en Peru.

De cijfers zijn veel gunstiger dan in de testfase vóór goedkeuring van het vaccin naar voren was gekomen. Toen werd ervan uitgegaan dat het AstraZeneca-vaccin slechts 60 procent van de besmettingen voorkwam. Wel werd al vermoed dat het middel veel effectiever was bij het voorkomen van ernstige ziektegevallen.

Enkele dagen geleden besloten Nederland en andere EU-landen het toedienen van vaccins van AstraZeneca te hervatten, omdat de voordelen volgens hen ruimschoots opwegen tegen het risico van het ontstaan van een combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Volgens AstraZeneca en de Universiteit van Oxford is dit risico apart onderzocht onder meer dan 20.000 mensen die ten minste één dosis hebben ontvangen. Daaruit kwam naar voren dat het vaccin geen verhoogd risico geeft op trombose en varianten daarvan.