Politie en betogers in Bristol raken slaags na demonstratie

In de Engelse stad Bristol zijn betogers gisteravond laat slaags geraakt met de politie bij een demonstratie over politiebevoegdheden. Twee agenten raakten daarbij ernstig gewond, zij worden in het ziekenhuis behandeld.

Ook werden twee politievoertuigen in brand gestoken en werd een politiebureau in het centrum van de stad beklad.

Duizenden actievoerders demonstreerden in Bristol, in het zuidwesten van Engeland, tegen een wetsvoorstel dat de politie meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij demonstraties. Het protest verliep aanvankelijk rustig, maar een kleine groep veroorzaakte volgens de politie ongeregeldheden waardoor het op straat uit de hand liep.

De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de gang van zaken op Twitter veroordeeld. Zij noemde de gewelddadigheden "onacceptabel". Een ooggetuige verklaarde tegenover persbureau Reuters dat relschoppers met vuurwerk naar agenten zouden hebben gegooid.