Na Djokovic, Nadal en Federer meldt ook Williams zich af voor Miami

Serena Williams is de volgende grote naam die heeft afgezegd voor het masterstoernooi in Miami. De 39-jarige Amerikaanse is nog herstellende van een kaakoperatie.

Eerder meldden ook Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer zich al af voor het evenement, dat komende dinsdag begint.

Williams schreef het prestigieuze toernooi in Miami achtmaal op haar naam. De laatste keer was in 2015. "Ik moet me tot mijn spijt terugtrekken voor de Miami Open vanwege een recente ingreep", zegt Williams.

"Miami is een speciaal toernooi voor mij, omdat het mijn thuis is en ik baal ervan dat ik de geweldige fans dit jaar niet ga zien. Ik kijk ernaar uit om terug te keren."

Williams kwam vorige maand voor het laatst in actie. De 23-voudig grandslamwinnares verloor toen in de halve finales van de Australian Open van Naomi Osaka, die het toernooi zou winnen.