Is Weghorst terecht gepasseerd voor Oranje? 'Lullig, maar ik snap het wel'

Vrijdagmiddag ontbrak de naam van Wout Weghorst in de selectie van het Nederlands elftal, een dag later maakte de spits van Wolfsburg alweer zijn zeventiende competitiegoal van het seizoen. Een doelpunt dat hij vierde door zijn vingers te strekken als de klauwen van een leeuw. Een Oranjeleeuw. Het zorgde ervoor dat het aantal vraagtekens bij de keuze van bondscoach Frank de Boer alleen maar toenam. De teller van Weghorst staat in tweeënhalf jaar in de Bundesliga op maar liefst vijftig treffers. "Als je jezelf drie jaar lang zo presenteert in de Bundesliga, kan de trainer toch niet meer om je heen", vraagt Ibrahim Afellay zich in Studio Voetbal af. Theo Janssen is het daarmee eens. "Hij (Frank de Boer, red.) houdt vast aan Luuk de Jong als pinchhitter, maar als je zoveel scoort, verwacht je wel dat je een kansje krijgt." 'Als iemand het verdient, is het Weghorst' Pierre van Hooijdonk snapt wel dat De Boer vasthoudt aan Luuk de Jong als breekijzer in zijn selectie en Weghorst om die reden passeert. "Als bondscoach moet je keuzes maken, maar ik vind het wel enorm lullig. Als er eentje het verdient, is het Wout Weghorst."

Voor Van Hooijdonk is vooral van belang dat de keuze tussen Weghorst en De Jong een keuze voor de pinchhitter is. "Als je van plan bent met De Jong te beginnen, kun je erover discussiëren, maar ik geloof niet dat hij in de spits gaat spelen. Dan moet je een gaan keuze maken en kan ik me voorstellen dat je als bondscoach vasthoudt aan die groep. Maar hij doet het fantastisch, daar is geen speld tussen te krijgen". Altijd speelminuten, één keer ingevallen Sinds het aantreden van Frank de Boer, afgelopen zomer, maakte Luuk de Jong steevast deel uit van de selectie van Oranje. Sterker nog, hij maakte in elk duel speelminuten. Wout Weghorst zat alleen de laatste twee interlands bij de selectie en viel één keer in. Geen van beide kwam onder De Boer tot scoren.

Bij hun clubs is Weghorst met afstand het productiefst dit seizoen. Tegenover de zeventien Bundesliga-goals van Weghorst staan vier doelpunten van De Jong in La Liga voor Sevilla en twee in de Champions League. Van Hooijdonk: "De Jong heeft misschien een minder jaar, maar heeft het wel fantastisch gedaan. Vorig jaar scoorde hij twee keer in de Europa League-finale. Maar de cijfers van Weghorst zijn zeker dit jaar indrukwekkender." Marcel van Roosmalen besteedt in zijn wekelijkse column aandacht aan het ontbreken van Weghorst:

"Is het niet de bedoeling dat de beste spelers worden gekozen voor het nationale team?", vraagt Kees Jansma zich af. "Deze man is absoluut in topvorm." "Daarmee zeg je twee verschillende dingen", pareert Van Hooijdonk. "Hij is in topvorm, maar is hij betere pinchhitter dan De Jong? Daar gaat het wat mij betreft om en dat geloof ik niet." Jansma snapt de keuze van De Boer nog altijd niet. "Wanneer selecteer je hem dan? Waarschijnlijk dus nooit onder deze omstandigheden." Bekijk hieronder met welke spelers de analisten van Studio Voetbal verder zouden spelen:

