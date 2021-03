CBS: zelfstandigen leveren ongewild veel uren in door pandemie

Het aantal zelfstandigen met een volledige werkweek (van 35 uur of meer) is tijdens de coronapandemie gedaald. Afgelopen jaar werkten in het vierde kwartaal 895.000 zelfstandigen voltijds, zo'n 44.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Eén op de drie zelfstandigen met minder dan 20 uur werk per week, zou graag meer uren willen werken. Voor de coronacrisis was dat één op vier. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"Hoe dat komt? Zelfstandigen hebben gewoon een stuk minder opdrachten in deze coronatijd", zegt CBS-woordvoerder Van Mulligen. "Werknemers in loondienst hebben misschien ook wat minder werk, maar zelfstandigen merken dat direct en veel heviger."

Creatieve en talige beroepen

Tegelijk met de toename van het aantal zelfstandigen dat minder dan 35 uur per week werkt, steeg ook het aantal zelfstandige deeltijdwerkers dat wekelijks best meer uren zou willen werken. Dat zijn vooral mensen in creatieve en talige beroepen. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 ging het gemiddeld om 28.000 mensen. In 2019 gold dat voor gemiddeld 19.000 mensen.

"Denk aan freelance-journalisten, maar ook aan acteurs en andere mensen die in de cultuursector werken", aldus Van Mulligen. "De theaters zijn gesloten, dus mensen voor de regie, licht en geluid zijn nauwelijks nodig. Terwijl die mensen natuurlijk dolgraag weer aan de bak willen. Ook mensen die voor festivals werken hebben nu weinig te doen. Daar zitten heel veel zelfstandigen tussen."

Het CBS denkt dat de situatie voor deze sectoren zorgelijk blijft zolang er strenge coronamaatregelen van kracht blijven.