Depay grijpt naast koppositie met Lyon na nederlaag tegen PSG

Paris Saint-Germain is de nieuwe koploper in Frankrijk. De club uit Parijs won de topper tegen het Olympique Lyonnais van Memphis Depay (4-2) en nam de koppositie over van Lille, dat thuis verloor van Nîmes Olympique.

De titelstrijd in Frankrijk is ongekend spannend. Paris Saint-Germain en Lille hebben nu beide 63 punten, maar de ploeg uit Parijs heeft een iets beter doelsaldo. Lyon staat derde met 60 punten, een meer dan nummer vier AS Monaco.

Bovendien oogt geen van de ploegen uit de topvier ongenaakbaar en verspelen ze de laatste weken regelmatig punten. Zo verloor Paris Saint-Germain vorige week nog van degradatiekandidaat Nantes.

Tegen Lyon maakte PSG echter al snel het verschil. In de vijfde minuut liet Moise Kean een grote kans nog onbenut, maar tien minuten later was het raak. Topscorer Kylian Mbappé maakte zijn negentiende treffer van het seizoen uit de rebound. Na een half uur spelen knalde Danilo Pereira de 2-0 binnen.