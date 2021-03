Barcelona klimt naar tweede plaats op feestelijke avond voor Messi en Koeman

Barcelona heeft Real Madrid verdrongen van de tweede plaats in Spanje door met 6-1 te winnen bij Real Sociedad. Het was een historische avond voor de Catalanen, want Lionel Messi brak een record en trainer Ronald Koeman, Antoine Griezmann en Jordi Alba waren jarig.

Wat de avond nóg mooier had kunnen maken voor Barcelona was dat Atlético Madrid punten had verspeeld. Dat gebeurde net niet. De koploper won door de 500ste profgoal van Luis Suaréz met 1-0 van Deportivo Alavés, dat vlak voor tijd een penalty miste.

De Madrilenen blijven daardoor met tien duels te gaan vier punten voorstaan op Barcelona.

Recordwedstrijd Messi

Messi speelde zijn 768ste wedstrijd voor Barcelona. Daarmee pakt hij het record af van zijn voormalige ploeggenoot Xavi, die tot 767 duels kwam.