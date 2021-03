Ajax scoort en wisselt naar hartenlust tegen ADO en is nu elf punten los

Met nog acht wedstrijden te spelen heeft koploper Ajax zijn voorsprong in de eredivisie op de nummer twee PSV (en sinds zondag ook AZ) uitgebreid tot elf punten. In Amsterdam werd ADO Den Haag als speelbal gebruikt: 5-0.

Bij Ajax ontbraken Jurriën Timber en Sébastien Haller vanwege een coronabesmetting. Ook Antony moest verstek laten gaan. Hij was niet wedstrijdfit. Desondanks stond het bij rust al 4-0 door goals van uitblinker Devyne Rensch, Brian Brobbey, Edson Álvarez en Dusan Tadic. Davy Klaassen maakte in de 50ste minuut de 5-0.

Corona-uitbraak?

Na afloop wilde trainer Erik ten Hag niet zeggen of ook Antony positief is getest op corona: "Dat laat ik in het midden." Bang voor een uitbraak is hij niet. "Nee, dat denk ik niet. Er staat nog steeds een goede ploeg op het veld. We zullen volgende week zien of ze er weer bij zijn."

Bekijk in de videocarrousel hieronder interviews met Ajacieden Erik ten Hag, Devyne Rensch en ADO-trainer Ruud Brood.