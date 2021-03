Openbaar Ministerie vervolgt leden van verboden pedofielenvereniging Martijn

Pedofilie (het fantaseren over seks met kinderen jonger dan 13 jaar) is in Nederland niet verboden; het seksueel misbruiken van kinderen of het bekijken van kinderporno is dat wél. Martijn werd opgericht in 1982. Het uitgangspunt van de vereniging was dat als een kind en een volwassene allebei plezier beleefden aan seks, er niks aan de hand was.

Een rechtbank verbood de vereniging in 2012, maar het hof in Leeuwarden draaide dat terug. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in cassatie. In 2014 kwam de Hoge Raad met de definitieve uitspraak: Martijn werd verboden, kort gezegd omdat de lichamelijke en geestelijke integriteit van kinderen zwaarder woog dan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.