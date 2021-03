Oproep topsportbaas Hendriks: 'Aanvalsplan sport meenemen in regeerakkoord'

"Als je het nu niet doet, weet ik niet wanneer we het wel gaan doen." Technisch directeur Maurits Hendriks deed zondag bij Studio Sport een oproep aan Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) om bij de formatie van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord ook de breedtesport niet uit het oog te verliezen. "Er moet nu een aanvalsplan voor de sport komen", zegt de topsportbaas van Nederland.

De jongste cijfers zijn dramatisch. Zo'n 4,5 miljoen Nederlanders hebben aangegeven in de coronatijd minder te sporten. Ook eten ze ongezonder.

Vooral kinderen tot en met 12 jaar (49 procent) en jongvolwassenen tot en met 30 jaar (38 procent) blijken volgens het onderzoek Sportgedrag en effecten coronapandemie minder te sporten als ze niet bij hun sportclub terecht kunnen. De jeugd mag wel trainen, maar geen wedstrijden spelen. Sportscholen, sporthallen en zwembaden zijn al langere tijd verboden terrein.

'Geweldige kans'

De coronacrisis trekt intussen een zware wissel op de fysieke en mentale gesteldheid van de Nederlanders, aldus NOC*NSF. Vooral op de groep die minder is gaan sporten of zelfs helemaal is gestopt. "Ik roep Mark Rutte en Sigrid Kaag op dat sport bij de formatie niet in de kantlijn moet blijven zitten. Weerbaarheid en fitheid komen niet vanzelf. De winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, dragen allebei sport een goed hart toe. Dan is dit een geweldige kans", aldus Hendriks.