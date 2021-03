Lijdensweg trainer Bosz bij Leverkusen zet door: forse nederlaag bij Hertha

De positie van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen is verder onder druk komen te staan na een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Hertha BSC, dat zo belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie.

Vorige week verloor Leverkusen ook al van Arminia Bielefeld, dat net als Hertha in de kelder van de Bundesliga voor lijfsbehoud knokt.

Leverkusen stond in december nog tweede en leek zich te gaan mengen in de strijd om de landstitel. Sinds de jaarwisseling loopt het echter niet meer bij de ploeg van Bosz.

In de Bundesliga werd in dertien wedstrijden nog slechts drie keer gewonnen, terwijl de nederlaag tegen Hertha alweer de zevende van 2021 was. Door die slechte reeks is Leverkusen afgezakt naar de zesde plek.

Daarnaast was er vernederende uitschakeling door vierdeklasser Rot-Weiss Essen in de beker, terwijl ook in de Europa League (twee nederlagen tegen Young Boys) het doek viel.

Zeefuik maakt eerste Bundesliga-treffer

Tegen Hertha ging het al vroeg in de wedstrijd fout voor Leverkusen. Deyovaisio Zeefuik (die eerder speelde voor Ajax en FC Groningen) zette de thuisploeg in de vierde minuut op voorsprong met zijn eerste goal in de Bundesliga.

Na ruim een half uur spelen stond de eindstand op het bord door doelpunten van Matheus Cunha en Jhon Córdoba. De ploeg staat door de overwinning nu op de veilige veertiende plek.