De uitzending van 21 maart

Ook schoenen- en kledingwinkels worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Winkels mogen inmiddels meer klanten ontvangen, maar dat kan het omzetverlies niet compenseren. In een serie interviews met CEO's van grote bedrijven praten we vandaag met Krein Bons , de topman van vanHaren, een van de grootste schoenenketens van Nederland.

Irene & Carlos waren onze Meghan & Harry

Prinses Irenes relatie met de omstreden Carlos Hugo maakte in de jaren 60 veel los. Nederland was in rep en roer toen ze zich in het geheim bekeerd bleek te hebben tot het katholicisme. Ze was bovendien van plan om in het huwelijk te treden met Carlos Hugo. Hij hoopte dictator Franco op te volgen als politiek en dynastiek leider van Spanje. Historicus Daniela Hooghiemstra deed uitvoerig onderzoek naar deze roerige periode.