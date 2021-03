Longo Borghini soleert naar zege in Trofeo Alfredo Binda, Vos tweede

Elisa Longo Borghini heeft op indrukwekkende wijze de Trofeo Alfredo Binda gewonnen. De 29-jarige Italiaanse kwam solo over de finish in Cittiglo. Marianne Vos zat in de achtervolgende groep en finishte als tweede.

Vos zegevierde vier keer in de Italiaanse koers. In 2009, 2010, 2012 en 2019 was ze de sterkste, maar zondag was ze niet bij machte om Longo Borghini bij te halen.

In Strade Bianche, twee weken geleden, werd de Italiaanse nog door Chantal van den Broek-Blaak geklopt, maar dit keer was ze superieur. Ze reed ijzersterk en vergrootte haar voorsprong tot ruim een minuut. In de sprint om de tweede plaats was Vos vervolgens veruit de snelste.