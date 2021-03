Gamer Los Angeles streamt nonstop, en einde is niet in zicht

Een subathon heet het op Twitch. Normaal is het een korte periode waarin een streamer iets verzint om er betalende abonnees voor zijn stream bij te krijgen. Een streamer kan bijvoorbeeld beloven bij iedere 2000 nieuwe abonnees iets scherps te eten of een bepaalde populaire game te spelen.

Al bijna een week houdt hij het vol. Ludwig Ahgren, een 25-jarige Amerikaan uit Los Angeles, streamt zichzelf nonstop op Twitch, een livestream-platform dat veel door gamers gebruikt wordt. Kijkers betalen hem om door te gaan, en voorlopig is het einde niet in zicht.

Inmiddels zijn we een week verder. De klok staat nog altijd op ruim 55 uur en er komen nog steeds nieuwe seconden bij. Het aantal abonnees is opgelopen van enkele tienduizenden tot bijna 100.000, en dat is lucratief, want iedere nieuwe abonnee betaalt 4,99 dollar per maand, waarvan de helft naar hem gaat. Zijn kanaal gaat nu aan kop met de meeste abonnees op het platform.

Het is zeker niet voor het eerst dat iemand heel lang streamt op Twitch, maar het idee van de klok is wel vrij nieuw, zegt gamejournalist Len Maessen. "Het gebeurt wel vaker dat iemand een gek idee heeft. Als je op het juiste moment de juiste truc verzint, dan kan het opeens hard gaan. Dat is typerend voor Twitch, de gebruikers jutten elkaar enorm op."

Zelfs als Ahgren slaapt gaat een legertje fans door om de stream maar aan de gang te houden. Ze chatten en spelen YouTube-clips af om het interessant te houden. Tot twee keer toe werd Ahgren in de VS trending op Twitter terwijl hij sliep. "We houden iedereen zo gemotiveerd mogelijk om dat zo lang mogelijk door te laten gaan", zegt een van de moderatoren tegen de The New York Times.

Hoe lang nog?

Intussen wordt Twitch, een platform dat eigendom is van Amazon, er ook niet slechter van. Het zat al in de lift door corona, maar sinds het begin van de eerste lockdown schieten de kijkcijfers omhoog, weet Maessen.

"Het ging zeker in het begin van record tot record. Ze profiteren van creatieve en interessante ideeën die sommige streamers hebben." Naast games met commentaar zijn er steeds meer andere dingen te zien: van gebruikers die samen een virtueel vliegtuig besturen met Flight Simulator tot het soort kanalen waar streamers hun hele leven delen.

Ahgren, die inmiddels een bedrag van zeker vijf cijfers bij elkaar heeft gestreamd, zal iedere ochtend met gemengde gevoelens wakker worden, vermoedt Maessen. "Hij is een soort gevangene van die klok geworden, maar het levert hem veel op en hij wordt door de fans natuurlijk steeds weer gemotiveerd om door te gaan. De vraag is hoe lang nog. Hij had de komende dagen een bezoek bij de familie van zijn vriendin gepland, lees ik. Maar hij kan er niet zomaar mee stoppen zonder abonnees teleur te stellen, dus er zit wel wat sociale druk op."