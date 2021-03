Eigen doelpunt en treffer Ziyech helpen Chelsea aan halve finales FA Cup

Chelsea heeft zich dankzij een zege op Sheffield United gevoegd bij Manchester City en Southampton in de halve finales van de FA Cup. Op Stamford Bridge werd het 2-0 voor de ploeg uit Londen.

Hakim Ziyech, die woensdag zijn basisplaats in het Champions League-duel met Atlético Madrid bekroonde met een treffer, begon vandaag weer op de bank. Twintig minuten voor tijd mocht hij even invallen. Op dat moment leidde Chelsea al met 1-0.

Die tussenstand was al in de eerste helft tot stand gekomen via een eigen doelpunt van Oliver Norwood. De Noord-Ierse middenvelder probeerde een voorzet van Ben Chilwell te blokkeren, maar de bal die ruim naast leek te gaan, belandde via de voet van Norwood alsnog achter doelman Aaron Ramsdale.