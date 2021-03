RIVM: 7025 nieuwe besmettingen, stijging zet door

Corona - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7025 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er weliswaar 617 minder dan gisteren, maar de trend blijft stevig omhoog. De afgelopen week steeg het percentage positieve tests met 20 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Besmettingen 21 maart 2021 - NOS

Vandaag spreken de meest betrokken ministers in het Catshuis met elkaar over de te nemen coronamaatregelen. Daarbij kijken ze niet alleen naar de besmettingen, maar ook naar de ontwikkelingen in de ziekenhuizen. Jaap van Dissel van het RIVM maakte gisteren duidelijk dat de huidige stijging van de besmettingen zich niet langer een-op-een laat vertalen in een stijging van de ziekenhuisbezetting. Het afgelopen etmaal nam die bezetting wel toe. Er liggen nu 2073 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2047), van wie 611 op de IC (gisteren: 602), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bezetting ziekenhuizen corona 21 maart 2021 - NOS

15 overleden covidpatiënten Het dodental blijft dalen. Bij het RIVM werden 15 overleden covidpatiënten gemeld, tegenover 18 gisteren. In het weekeinde zijn er altijd minder meldingen. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 30 doden per dag, tegen 34 doden per dag een week eerder.

Doden 21 maart 2021 - NOS