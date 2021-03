Door corona geteisterd Amsterdam moeizaam langs hockeysters Kampong

De eerste kansen na rust waren voor Kampong. Een strafcorner leidde tot een doelpoging van Renée van Laarhoven, maar Sabine Plönissen bracht op de lijn redding. Even later moest Amsterdam-keepster Anne Veenendaal reddend optreden.

De eerste helft tussen nummer de elf (Kampong) en nummer twee (Amsterdam) kende weinig hoogtepunten. Amsterdam miste een strafcorner en Kampong kreeg een kans via Julia van den Heuvel, maar halverwege stond het nog 0-0 in Utrecht.

Amsterdam heeft goede zaken gedaan in de hoofdklasse hockey voor vrouwen door de uitwedstrijd tegen laagvlieger Kampong met 1-0 te winnen. Omdat de wedstrijd van koploper Den Bosch niet doorging, heeft Amsterdam nu de koppositie in handen.

Topper SCHC-Den Bosch afgelast

De topper in de hoofdklasse tussen SCHC en Den Bosch stond ook voor zondag op het programma, maar werd afgelast vanwege een uitbraak van corona bij de club uit Bilthoven. Minstens zes speelsters konden niet in actie komen vanwege een positieve test op het coronavirus of omdat ze in quarantaine moesten.

Vanwege het volle competitieprogramma kan de wedstrijd pas op donderdag 22 april worden ingehaald.