Op het Centraal Station in Amsterdam is een verdacht pakketje aangetroffen. Dat meldt de politie op Twitter. Uit voorzorg is het station deels ontruimd en is al het treinverkeer stilgelegd.

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) is aangekomen op het station. Volgens de NS rijden er in elk geval tot 17.30 uur geen treinen van en naar Amsterdam Centraal.