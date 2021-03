Amsterdam CS enkele uren ontruimd geweest om pakket met verdachte stof

Het Centraal Station in Amsterdam is vanmiddag enkele uren ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. Rond 17.30 uur gaven agenten het station weer vrij, toen bleek dat de inhoud van het pakje ongevaarlijk was.

De politie meldde aan NOS-verslaggever Jeroen de Jager dat het ging om een pakket van een passagier van de Eurostar richting Londen. In de verpakking zat een onbekende vloeistof. Explosievenexperts concludeerden na onderzoek dat de stof geen gevaar opleverde.

Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal werd een deel van de middag stilgelegd. Ook reed er geen ander openbaar vervoer rond het station. Volgens de NS rijden naar verwachting vanaf 18.00 uur de treinen weer.