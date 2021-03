Laagvlieger Benevento stunt bij Juventus, Atalanta blijft in de race voor Champions League

In Italië heeft nummer drie Juventus thuis met 1-0 verloren van Benevento, dat daarmee zijn zesde zege boekte. Juve was veel sterker, maar verzuimde te scoren tegen de nummer zestien van de Serie A.

Atalanta haakt aan

Dankzij een soepele zege op Hellas Verona blijft Atalanta goed meedoen in de strijd om een plaatsbewijs voor de Champions League van komend seizoen. De nummer vier van de Serie A won op bezoek in Verona met 2-0. Een plek bij de eerste vier aan het eind van het seizoen is genoeg om mee te mogen aan de Champions League.

Afgelopen week werd Atalanta in de achtste finales van het kampioenenbal nog uitgeschakeld door Real Madrid.

Na iets meer dan een half uur spelen opende Roeslan Malinovski de score vanaf de strafschopstip. Hellas-middenvelder Federico Dimarco kreeg de bal op de arm waarna de scheidsrechter resoluut naar de stip wees. De Oekraïner Malinovski schoot onberispelijk raak voor de 0-1.