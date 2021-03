Atalanta blijft in de race voor Champions League na zege op Hellas Verona

Dankzij een soepele zege op Hellas Verona blijft Atalanta goed meedoen in de strijd om een plaatsbewijs voor de Champions League van komend seizoen. De nummer vier van de Serie A won op bezoek in Verona met 2-0. Een plek bij de eerste vier aan het eind van het seizoen is genoeg om mee te mogen aan de Champions League.

Na iets meer dan een half uur spelen opende Roeslan Malinovski de score vanaf de strafschopstip. Hellas-middenvelder Federico Dimarco kreeg de bal op de arm waarna de scheidsrechter resoluut naar de stip wees. De Oekraïner Malinovski schoot onberispelijk raak voor de 0-1.

Zapata maakt de 0-2

Vlak voor rust kwam Atalanta, waar international Marten de Roon de hele wedstrijd speelde en Sam Lammers op de bank bleef, op 0-2. Duvan Zapata maakte zijn tiende competitietreffer van het seizoen. De Colombiaan troefde Hellas-verdediger Matteo Lovato af en tikte de bal simpel langs de uitkomende keeper Marco Silvestri.

Dankzij de zege heeft Atalanta evenveel punten als nummer drie Juventus, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld. AC Milan, tweede op de ranglijst, heeft een punt meer dan Atalanta en een duel minder gespeeld. Juventus en Milan komen allebei later vandaag nog in actie.