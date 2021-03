PSV speelt gelijk en ziet voorsprong slinken in Eredivisie Vrouwen

PSV heeft in de Eredivisie Vrouwen duur puntenverlies geleden bij ADO Den Haag. De koploper speelde met 1-1 gelijk en zag de voorsprong op nummer twee Twente slinken tot twee punten.

ADO Den Haag bleek eerder dit seizoen al een taaie tegenstander voor PSV. De wedstrijd in Eindhoven werd toen pas in de blessuretijd beslist in het voordeel van de koploper van de eredivisie. Ook zondag in eigen huis liet ADO zich niet afschrikken door het puntenverschil op de ranglijst.

De ploeg, die vierde staat, beet brutaal van zich af en kwam zelfs op voorsprong. PSV-verdedigster Mandy van den Berg bracht haar eigen keepster Sari van Veenendaal in de problemen door een slordige terugspeelbal en Shanique Dessing profiteerde. De 20-jarige aanvalster krulde de bal koelbloedig het lege doel in.

Kansen PSV

PSV, dat afgelopen woensdag nog de topper tegen Ajax won (2-1), kreeg na ruim een halfuur spelen een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Romée Leuchter stuitte echter op keeper Barbara Lorsheyd. Ook Julie Biesmans was dicht bij de 1-1, maar kon niet voorkomen dat ADO met een voorsprong de kleedkamers opzocht.