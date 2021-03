PEC Zwolle verpest debuut Luhukay bij VVV

Jos Luhukay is er in zijn eerste duel als eindverantwoordelijke bij VVV-Venlo niet in geslaagd punten te pakken. Op bezoek bij PEC Zwolle werd de achtste wedstrijd op rij verloren: 2-1.

Vito van Crooij had zijn voormalige werkgever PEC in de beginfase tot twee keer toe pijn kunnen doen. Eerst zag hij na een minuut zijn vrije trap via doelman Xavier Mous en de lat over gaan. Later voorkwam Sam Kersten met een knappe sliding een megakans voor Van Crooij.

VVV-topscorer Georgios Giakoumakis had het vizier ook niet op scherp staan, want de Griek miste misschien wel de grootste kans van de eerste helft. Uit een voorzet van Tobias Pachonik kopte Giakoumakis in vrijstaande positie naast.

PEC kwam maar moeizaam op gang en werd pas tegen het einde van de eerste helft gevaarlijk. Virgil Misidjan stelde VVV-sluitpost Thorsten Kirschbaum op de proef met enkele afstandsschoten.