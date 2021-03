Demonstratie in Amsterdams Westerpark op Internationale Dag tegen Racisme

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie van de Verenigde Naties. Daar wordt onder meer in Amsterdam bij stilgestaan. Om 13.00 uur begon een demonstratie in het Westerpark. De gemeente Amsterdam riep 20 minuten later op niet meer naar het park te komen, omdat het maximaal toegestane aantal van 500 deelnemers was bereikt.

Verslaggever Jeroen de Jager zei op NPO Radio 1 dat hij deelnemers uit verschillende groepen van de samenleving heeft gezien. "Joden, Palestijnen en Koerden, maar ook vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren. Een heel gemêleerd gezelschap."

Tegen PVV en Forum

"Ik vind dat goed dat al deze mensen komen, omdat wij er allemaal mee te maken hebben", zei Tayfun Balcik van het Comité 21 maart. "En het is goed dat we met zo veel verschillende mensen onze stem laten horen tegen extreemrechts, dat zo groot is geworden bij de verkiezingen."

Het organisatiecomité doelt op de PVV en Forum voor Democratie. Die zouden fascistische groeperingen en gewelddadige hooligans zelfvertrouwen hebben geven. Dat zou onder meer tot de coronarellen hebben geleid en het onmogelijk hebben gemaakt om te demonstreren tegen Zwarte Piet.

"Gevestigde partijen" in de Tweede Kamer zouden zich te weinig tegen racisme in de samenleving verzetten. Dat racisme kwam de afgelopen tijd tot uiting in discriminatie op de arbeidsmarkt, in de toeslagenaffaire en in etnisch profileren door de politie, zegt de organisatie.

Sylvana Simons

Balcik is blij met de verkiezing van Sylvana Simons van Bij1 en andere kandidaten met kleur tot lid van de Tweede Kamer.

"Het is heel belangrijk dat Sylvana Simons in de Kamer is gekomen, omdat zij als zwarte vrouw zo veel drek over zich heen heeft gekregen. Het is belangrijk dat wij haar steunen en dat zij antiracisme zal blijven agenderen in de Tweede Kamer. Want als je kijkt hoeveel Tweede Kamerleden dat structureel hebben laten liggen, dan is dat niet te verantwoorden."

De organisatie heeft de deelnemers opgeroepen om zich tijdens de demonstraties aan de coronamaatregelen te houden.