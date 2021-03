Gut-Behrami geeft op, Robinson wint laatste reuzenslalom van het seizoen

Alice Robinson heeft in Lenzerheide de slotrace van het wereldbekerseizoen gewonnen. De 19-jarige Nieuw-Zeelandse was in het Zwitserse skioord Mikaela Shiffrin te snel af op de reuzenslalom. Lara Gut-Behrami deed van zich spreken door al vroeg in de race te stoppen en buiten de piste naar beneden te skiën.

Bij de race van zondag stond alleen de dagzege nog op het spel, want Marta Bassino had zich al verzekerd van de eindzege in de wereldbeker op de reuzenslalom en Petra Vlhová had zaterdag al de wereldbeker algemeen in de wacht gesleept.

Rustig aan

Gut-Behrami, die dit seizoen twee keer goud won op de WK en ook de toptien binnenskiede wat betreft het aantal wereldbekeroverwinningen, kwam zondag op haar gemak naar beneden.

In de eerste run stopte de Zwitserse al na drie poortjes en skiede ze buiten het parcours naar beneden. "Lara had niet genoeg energie om alles te geven en wilde niet het risico lopen geblesseerd te raken", verklaarde de woordvoerder van het Zwitserse team na afloop.