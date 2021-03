Protest op Museumplein ontbonden, ME zet waterkanonnen in

Een demonstratie op het Museumplein is door de driehoek van gemeente, politie en het OM ontbonden. Dat meldt de gemeente Amsterdam op Twitter. De ME zet waterkanonnen in om mensen van het plein te verdrijven.

Actiegroep Nederland in Verzet had opgeroepen vandaag opnieuw te demonstreren tegen burgemeester Halsema, onder de noemer 'koffie drinken voor vrijheid'. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie op het Arenapark, maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen.