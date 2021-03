Ministers weer bij elkaar op Catshuis voor corona-overleg

De meest betrokken ministers praten in het Catshuis weer over de coronamaatregelen. Onder leiding van demissionair premier Rutte overleggen ze met hun vaste adviseurs of er aanpassingen mogelijk zijn.

Ook minister De Jonge is er weer bij. Hij heeft een paar dagen in thuisquarantaine gezeten, omdat hij mogelijk in contact was geweest met iemand met corona. Maar De Jonge meldt dat hij gisteravond een negatieve testuitslag heeft gekregen.

Koopmans: geduld hebben

Ingewijden verwachten dat er weinig concrete versoepelingen zullen worden afgesproken, nu het aantal besmettingen weer oploopt. Leden van het Outbreak Management team (OMT) hebben zich pessimistisch uitgelaten over wat er mogelijk is. Zo zei viroloog en OMT-lid Koopmans gisteren in Met het Oog op Morgen dat "we echt nog even geduld moeten hebben".

Premier Rutte en minister De Jonge kondigden twee weken geleden aan dat per 31 maart misschien meer mogelijk was. Ze noemden als opties dat de terrassen weer open zouden kunnen, dat de mogelijkheden om te winkelen zouden worden verruimd en dat studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college zouden kunnen. Maar dan moesten de cijfers zich wel goed ontwikkelen.

Avondklok

Belangrijk discussiepunt is nog steeds de avondklok. D66-leider en minister Kaag zei vrijdag dat die maatregel "er heel snel af moet", ook omdat volgende week zondag de zomertijd ingaat. Andere bewindslieden lieten zich daar terughoudender over uit. Naar verluidt is een van de mogelijkheden waarnaar wordt gekeken om de avondklok te handhaven, maar hem dan wel later te laten ingaan.

Na het beraad op het Catshuis zijn er de komende dagen ook nog diverse andere overleggen. Dan worden de puntjes op de i gezet. Dinsdagavond is er dan weer een persconferentie van Rutte en De Jonge.