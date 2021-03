Grote, zwarte rookpluimen bij brand Capelle aan den IJssel

Het pand op het industrieterrein is volgens de brandweer niet meer te redden:

Een woordvoerder van de brandweer laat aan de regionale omroep Rijnmond weten dat er is opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere eenheden zijn ter plaatse.

In Capelle aan den IJssel woedt een grote brand in een een meubelzaak. Grote, zwarte rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien.

Grote brand in meubelzaak Capelle aan den IJssel - NOS

Voor de omgeving is een NL-Alert afgegeven vanwege de zwarte rook die vrijkomt. Mensen wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook. De brandweer verricht metingen om te kijken welke giftige stoffen in de rook zitten.

Of er mensen gewond zijn geraakt is nog onbekend. Ook de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.