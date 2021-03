Pro-Koerdische politicus opgepakt na dagen in Turks parlement

Gergerlioglu hield zich sinds woensdag op in het parlementsgebouw, nadat hij zijn zetel, parlementaire status en onschendbaarheid was kwijtgeraakt afgenomen. Dat gebeurde doordat hij van de rechter een gevangenisstraf van 2,5 jaar kreeg opgelegd voor het plaatsen van een tweet in 2016.

Daarin refereerde hij aan een nieuwsartikel over een vredesoproep van de PKK, een Koerdische organisatie die op de terreurlijst staat van onder meer Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Op beelden bij dat bericht waren gewapende strijders te zien. In hoger beroep werd de politicus veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda.

Gergerlioglu staat bekend als een van de weinige politici die zich uitspreken tegen mensenrechtenschendingen, onder meer in overvolle Turkse gevangenissen.

Turkse regering wil HDP verbieden

Woensdag stapte de Turkse regering naar het constitutioneel hof om een verbod op de HDP van Gergerlioglu te eisen. Dat moet er komen, omdat de partij volgens Ankara de eenheid van de Turkse natie beschadigt door acties en uitspraken van zijn leden." Turkije ziet de HDP als verlengstuk van de PKK, iets dat de HDP ontkent.

Er zijn de afgelopen tijd veel HDP-leden opgepakt, onder wie burgemeesters, zegt correspondent Mitra Nazar: "De partij spreekt van een heksenjacht op de hele partij. Maar juist de arrestatie van Gergerlioglu wekt veel boosheid bij de oppositie."

Volgens Nazar is hij een zeer gewaardeerde volksvertegenwoordiger: "Hij komt op voor Oeigoeren, voor vrouwenrechten, en vraagt continu aandacht voor slechte omstandigheden in Turkse gevangenissen. Het afpakken van zijn zetel en nu zijn arrestatie staat volgens critici van president Erdogan bij uitstek symbool voor de groeiende repressie in het land."