Van Crooij kan oude club Zwolle net geen pijn doen • 'Wijnaldum naar Barcelona'

We gaan nog even door met gelukwensen. Ronald Koeman is vandaag 58 jaar geworden. De ex-bondscoach doet in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij FC Barcelona een gooi naar de landstitel. En dat hadden weinig mensen vooraf gedacht. Vanavond hopen zijn spelers hem een cadeau te geven in de vorm van een zege tegen Real Sociedad. Niet alleen Koeman is overigens jarig. Ook voor Antoine Griezmann en Jordi Alba is het feest.