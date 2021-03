Koopmeiners knalt efficiënt AZ op 2-0 tegen PSV • Vitesse worstelt met Willem II

Er is inmiddels een uur gespeeld in Zwolle, waar het niveau bij PEC-VVV er na rust niet beter op is geworden. Op een schotje van Kenneth Paal en een aardige kans voor Immanuel Pherai (beide naast) na, hebben we eigenlijk niets aardigs gezien van beide ploegen.

Wel zagen we zojuist Mustafa Saymak naar de kant strompelen. De middenvelder is vervangen door Pelle Clement. Ook Mike van Duinen is in de ploeg gekomen voor Eliano Reijnders.

Jos Luhukay heeft Anastasios Donis in het veld gebracht voor Torino Hunte. A.Donis inderdaad. Zo, nu bent u weer helemaal bij.

PEC Zwolle-VVV-Venlo 0-0